Нью-Йорк, США, 23 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX по производству аэрокосмической продукции может получить многомиллиардные государственные заказы благодаря тому, какое влияние ее владелец и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск оказывает на президента США Дональда Трампа. Об этом 23 марта заявила газета The New York Times.

AP/TASS/Matt Rourke Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп

«Увеличение федеральных расходов на SpaceX отчасти станет результатом действий президента Трампа и союзников и сотрудников г-на Маска, которые теперь занимают государственные должности», — говорится в материале.

По данным издания, SpaceX также получит выгоду от политики администрации Трампа, стремящейся поручать услуги по освоению космоса коммерческим организациям, в том числе по производству спутников и созданию систем связи, на которых эта компания специализируется.

Газета сообщила, что аэрокосмическая корпорация уже получила не менее четырех запросов на возведение стартовых площадок для ракет. Также ей разрешили использовать для своих целей федеральные космодромы.

Система искусственных спутников Starlink, которую развернула SpaceX, получила право на участие в правительственной программе по расширению доступа к широкополосной связи в сельской местности на сумму $42 млрд. А при предыдущей американской администрации компанию лишили возможности участвовать в проекте.

Поскольку Маск также продвигает программу полета на Марс, Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) придется заключить контракты с SpaceX на доставку людей на эту планету, добавило издание.

Как передавало ИА Регнум, астронавты НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс прибыли на МКС на первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner в июне 2024 года для недельной работы. Из-за проблем с аппаратом им пришлось пробыть на станции девять месяцев. На Землю они вернулись только 18 марта 2025 года на корабле Crew Dragon, разработанном SpaceX.

Маск 15 марта заявил, что корабль Starship полетит на Марс с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Если полет будет успешным, то миссию с людьми могут запустить в 2029 или 2031 году.

7 февраля журнал Time опубликовал обложку очередного номера, на котором Маска изобразили сидящим за столом президента США. Издание отметило, что ранее в США ни одно частное лицо не получало такого влияния на американское правительство.