Курск, 23 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

администрация Курской области

Машину Волобуева атаковали 23 марта, когда он развозил хлеб. Автомобиль чиновника сильно пострадал. Жизни главы района на данный момент ничего не угрожает, от госпитализации он отказался.

«Главным военным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Курской области по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она добавила, что во время расследования сотрудники СК установят и привлекут к ответственности всех представителей ВСУ, которые имеют отношение к совершенной атаке.

В этот же день 51-летний мужчина погиб в результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. По предварительной информации, местный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который затем сдетонировал в его кармане.

18 марта пять человек пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Курской области. В Тимском районе дрон самолетного типа ударил рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. Все пострадавшие были госпитализированы.