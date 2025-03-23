Брюссель, 23 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Компании, производящие косметику, призвали Евросоюз не втягивать их в торговую войну с Соединенными Штатами Америки. Об этом 23 марта написала британская газета Financial Times (FT).

Global Look Press/Daniel Karmann/dpa

В материале уточнили, что 16 руководителей компаний косметических средств на этой неделе встретились с официальными представителями стран Евросоюза в Брюсселе, чтобы рассказать им о том, какие негативные последствия ждут ЕС, если бьюти-товары включат в список ответных мер против тарифов Соединенных Штатов.

«Если в отношении красоты будет такая ситуация «око за око», это нанесет гораздо больший ущерб Европе, чем американским предприятиям», — пояснил исполнительный директор компании L’Oréal Николас Иеронимус.

Глава компании Beiersdorf (бренды Nivea и Coppertone) Винсент Уорнери при этом отметил, что косметические компании не в первый раз пытаются донести до чиновников ЕС, что включение их товаров в число контрмер станет ошибкой.

«Мы можем поднять цены в США, но это нанесет вред нашей доле рынка. Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — добавил он.

В январе президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Как передавало ИА Регнум, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По его словам, Вашингтон не оставил Брюсселю другого выбора.

Позже, 13 марта, глава Белого дома пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США.

При этом 20 марта издание Politico написало, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины, которые ранее ввел Трамп. Отмечается, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия, которые экспортируют больше всего алкоголя в США, через неделю выступили против такого решения, так как они опасаются эскалации торговой войны.