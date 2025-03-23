Вашингтон, 23 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон на переговорах по Украине обсудят верификацию прекращения огня, миротворцев, а также принадлежность территорий. Об этом 23 марта сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

ИА Регнум

«Мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации [прекращения огня], миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира. Это будет обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Отмечалось, что стороны также затронут тему прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок топлива и зерна по нему.

Как передавало ИА Регнум, консультации между Москвой и Вашингтоном состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию на этих переговорах возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

20 марта газета Telegraph заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится отправить войска ООН на Украину под видом миротворцев. На следующий день представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил об интенсификации Лондоном работы по формированию этих «миротворческих сил». Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что миротворцы ООН не смогут защитить Украину, а 23 марта издание Unherd сообщило, что Стармер не сможет оказать Киеву обещанную помощь из-за нехватки ресурсов.

18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе переговоров согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергетическим объектам. Затем Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего бойцы ликвидировали семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично подтвердил согласие на приостановку обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Однако в ночь на 19 марта украинские формирования атаковали дронами нефтебазу в Краснодарском крае, в результате чего произошел крупный пожар, а 21 марта подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Комментируя нарушение режима прекращения огня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что нельзя доверять Киеву.