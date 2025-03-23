Ленинградская область, 23 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Бездомный подозревается в поджоге автомобиля в попытке согреться в поселке Саперный Ленинградской области. Об этом 23 марта заявила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что в ночь на 22 марта в полицию сообщили о возгорании автомобиля возле дома №2 по улице Победы. Когда правоохранители прибыли на место, автомобиль «Лада Ларгус» полностью сгорел, а его 52-летний владелец заявил в полицию об ущербе в 700 тыс. рублей.

«На месте происшествия полицейскими был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. Задержанный заявил сотрудникам полиции, что замерз и, чтобы согреться, развел костер в непосредственной близости от автомобиля», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье о поджоге. Подозреваемый, ранее судимый, помещен в изолятор.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта на трассе в районе Серпухова загорелся автовоз с шестью китайскими машинами. Техника оказалась почти полностью уничтожена. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.

В феврале внедорожник Lixiang l9 загорелся во время движения по МКАД из-за замыкания в электропроводке. К приезду пожарных автомобиль полностью сгорел.