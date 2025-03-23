Санкт-Петербург, 23 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Рабочий скончался в больнице Санкт-Петербурга после того, как на мебельном производстве на него упали листы ДСП. Об этом 23 марта сообщил телеканал 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошел накануне в помещении на улице Профессора Качалова. Сотрудники перемещали листы. В какой-то момент двое мужчин оказались придавлены стройматериалами.

Врачи госпитализировали пострадавших в тяжёлом состоянии. Однако 31-летний сотрудник скончался в медучреждении. Его 48-летнего напарника направили в хирургическую реанимацию.

Отмечается, что правоохранители и Государственная инспекция по труду организовали проверки.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле при взрыве газового коллектора доменной печи погиб рабочий, несколько человек пострадали. Трагедия произошла из-за нарушения правил охраны труда на производстве. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности.