Вашингтон, 23 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Россия и США на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему. Об этом 23 марта сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Уолтц добавил, что в ходе переговоров стороны также обсудят верификацию прекращения огня, затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

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