Вашингтон, 23 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Европейцы начинают понимать, что Россия не стремится захватить ЕС. Об этом 23 марта заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Я верю ему (президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.) на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — заявил Уиткофф.

В Белом доме работают над тем, чтобы уяснить позиции Москвы и Киева в отношении урегулирования конфликта на Украине, добавил представитель американского лидера.

«Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них, и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», — рассказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 марта назвал позицию, которую заняли страны Евросоюза, парадоксальной. Брюссель не пытается устранить первопричины конфликта на Украине, а напротив, стремится еще больше снабдить киевский режим оружием. Кроме того, обсуждаются планы по отправке контингента НАТО на Украину. Представитель Кремля выразил надежду на то, что в Европе, наконец, придут к власти политики, понимающие, что с Россией нужно выстраивать добрососедские отношения.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что Россия не собирается нападать на Европейский союз. Путин ранее заявил, что страны Запада запугивают свое население «российской угрозой», чтобы объяснить увеличение военных расходов и присутствие своих войск вблизи российских границ.

Путин 18 марта по телефону обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта — РФ и Украина — прекратили удары по энергообъектам. Путин поддержал это предложение и дал ВС России соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Киев якобы всегда поддерживал отказы от атак на энергетические объекты.

Получив приказ Путина, Вооруженные силы РФ обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области: шесть БПЛА сбил ЗРПК «Панцирь», еще один — дежурный истребитель ВКС России. Украинская армия, напротив, той же ночью нанесла удар тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. Это спровоцировало сильный пожар на объекте.

Песков 23 марта заявил, что обещаниям Зеленского верить нельзя. Он подчеркнул, что российская сторона несколько суток придерживается своего слова не наносить удар по энергообъектам Украины, при этом Киев свое слово не держит.