Вашингтон, 23 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Власти и военные Израиля рассматривают в рамках новой наземной кампании возможность оккупации сектора Газа на несколько и более месяцев, Об этом 23 марта сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Global Look Press/Moiz Salhi/Keystone Press Agency

«Израильские политические и военные лидеры рассматривают планы новой наземной кампании, которые могли бы включать военную оккупацию сектора Газа на месяцы или более», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, в новую стратегию Тель-Авива может войти возможность прямого военного контроля над поставками гуманитарной помощи, ликвидация большего количества глав гражданской администрации из числа членов палестинского движения ХАМАС, а также эвакуация детей, женщин и некомбатантов из жилых районов анклава в специальные гуманитарные зоны при параллельном взятии в осаду остающихся в них.

При этом официальные лица Израиля заявили, что Тель-Авив продолжает ожидать результатов переговоров с палестинским движением, а потому еще не принял решение об эскалации конфликта.

Отмечается, что для выполнения планов по оккупации палестинского анклава израильским военным необходимо до пяти дивизий, что может обернуться чрезмерным растягиванием военных ресурсов страны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения в анклаве. На следующий день израильские войска начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между северной и южной частями анклава.

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац 21 марта приказал ЦАХАЛ занять дополнительные районы в секторе Газа. По его словам, израильские военные будут занимать всё большие территории анклава, пока ХАМАС отказывается вернуть Тель-Авиву заложников.

МИД РФ 18 марта призвал Израиль и Палестину вернуться к переговорам. В Москве уточнили, что российская сторона сожалеет о возобновлении ЦАХАЛ военной операции в анклаве, и добавили, что силовыми методами урегулировать вопрос об освобождении заложников невозможно.