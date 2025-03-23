Ростов-на-Дону, 23 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. В Морозовском районе Ростовской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки упал на автомобиль, из-за чего погиб ехавший в нем москвич. Об этом 23 марта сообщил мэр региона Юрий Слюсарь.

Telegram/Юрий Слюсарь

«В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что его семье окажут материальную помощь.

Губернатор также предупредил, что в слободе Колодези Миллеровского района введут режим чрезвычайной ситуации. Там прошлой ночью из-за атаки БПЛА получили повреждения забор и окна частного жилого дома. Его жильцам окажут помощь.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 марта средства ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку ВСУ, сбив беспилотники в шести районах региона. Всего было ликвидировано 29 дронов.

Слюсарь ввел режим ЧС в Ростове-на-Дону, а также Сальском, Тарасовском и Морозовском районах для устранения последствий атак беспилотников. В административном центре области повреждено 31 окно в 16 квартирах. В Сальске получили повреждения окна магазина, музея и одной квартиры. В Тарасовском районе взрывом выбило остекление в двух домах в хуторе Каюкова.