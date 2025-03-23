Коломна, Московская область, 23 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Тело младенца обнаружено при работах по очистке канализации жилого дома в Коломне. Об этом 23 марта сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области.

РЕН ТВ

«В ходе проведения слесарем работ по очистке системы канализации в подвальном помещении жилого многоквартирного дома в городе Коломна, в одной из труб обнаружено тело младенца», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Тело ребенка нашли 22 марта. Следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Подмосковью уже возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Сотрудники СК и криминалисты осмотрели место происшествия, собрали улики и назначили необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут роженицу.

В сентябре прошлого года в столице Бурятии Улан-Удэ в выгребной яме туалета частного дома в Советском районе обнаружили тело новорожденного младенца. В смерти ребенка подозревают его мать. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве.