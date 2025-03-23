Москва, 23 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. В последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 23 марта московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу», а ЦСКА обыграл Балашинский «Витязь».

ПХК ЦСКА Москва

Встреча «Спартака» и «Лады» завершилась в овертайме со счетом 3:2. У «Лады» забили Никита Попугаев (21) и Андрей Алтыбармакян (35). У «Спартака» — Николай Голдобин (44-я минута), Демид Мансуров (53) и Павел Порядин (64).

ЦСКА обыграл «Витязь» со счетом 2:1, прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Шайбы забросили Прохор Полтапов (6) и Кирилл Долженков (45). Единственный гол «Витяза» оформил Матвей Заседа (9). В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с минским «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, 22 марта санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась по буллитам со счётом 3:2.

Действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

22 марта челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. «Трактор» занял первое место в Восточной конференции.

Ярославский «Локомотив» 17 марта впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента, набрав 98 очков в 66 матчах и заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ.