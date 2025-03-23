Нижневартовск, Югра, 23 марта, 2025, 17:34 — ИА Регнум. В Нижневартовске оставленный на зарядке пауэрбанк взорвался и сжег всю квартиру, пока семья спала. Об этом 23 марта заявила пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре.

кадр из видео

Отмечается, что устройство перегрелось и взорвалось, а затем огонь мгновенно распространился по квартире. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти шесть человек, в том числе ребенка.

«Возгорание на 21 квадрате ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955190" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Нижневартовске оставленный на зарядке пауэрбанк взорвался, пока семья спала

В пресс-службе напомнили, что после зарядки устройства до 100%, его необходимо отключить от сети, а также следить за исправностью приборов, пользоваться сертифицированной продукцией и при перегреве — не использовать устройство вообще.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Новосибирске девятилетний мальчик попал в больницу после того, как его телефон загорелся, находясь на зарядке у кровати. Отмечается, что, когда устройство внезапно вспыхнуло, пламя тут же перекинулось на матрас. В результате ребенок получил ожоги кисти и туловища первой и второй степени.

В сентябре того же года СМИ сообщили о взрыве пауэрбанка в одной из школ Санкт-Петербурга в рюкзаке учащейся. Девочка на перемене кинула портфель, после чего произошел хлопок и сильное задымление, говорилось в сообщении.