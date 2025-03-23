Токио, 23 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Лесные пожары вспыхнули в японских префектурах Эхимэ и Окаяма, власти эвакуируют местных жителей. Об этом 23 марта сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что один из пожаров зафиксирован в районе города Имабари в префектуре Эхимэ. Из-за него закрыли движение по автомагистрали Имабари — Комацу. Эвакуироваться приказали 381 человеку.

Кроме того, огонь распространился в районе города Окаяма, выгорело уже около 10 га. В опасности оказались 403 домохозяйства, которым вынесли предписание об эвакуации.

Информации о пострадавших не поступало. Власти двух префектур запросили помощь в тушении огня у сил самообороны Японии.

Как передавало ИА Регнум, в начале января крупный лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес в США. В районе объявили режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, в горах она достигала 112 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, а также особняк актрисы Пэрис Хилтон.