Сыктывкар, 23 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жительницы Республики Коми, оставшейся сиротой в возрасте до 18 лет. Об этом 23 марта сообщил информационный центр ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жительница написала в электронную приемную председателя свою историю. Она выросла без родителей и вот уже несколько лет состоит в специализированной очереди, однако ей до сих пор не было выделено жилье. Заявительнице приходится снимать квартиру за свой счет, что для нее финансово накладно. При этом в компетентные органы она обращалась, но сроки предоставления жилья продолжили переносить.

«В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — указано в Telegram-канале центра.

Руководителю главного управления СК РФ по Республике Коми Андрею Исаеву поручено представить доклад о результатах расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошлого года прокуратура организовала проверку соблюдения жилищных прав детей, которые жили вместе с матерью в подъезде дома. В ведомстве подчеркнули, что установление всех обстоятельств ситуации, а также восстановление нарушенных жилищных прав было взято на контроль.