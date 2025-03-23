Москва, 23 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Нападающий Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков покинули расположение сборной России по футболу. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

Telegram/Сборная России по футболу Иван Обляков и Иван Сергеев

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — отметил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Таким образом, Сергеев и Обляков не сыграют в товарищеском матче с командой Замбии, который состоится 25 марта.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта расположение сборной России покинули нападающий Артём Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что хочет увидеть на поле как можно больше игроков, поэтому на матч с Замбией выйдет другой состав.

19 марта сборная России одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0.

Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету теперь 31 гол за сборную. По этому показателю он обогнал Александра Кержакова, у которого — 30 мячей.