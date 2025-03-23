Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный 23 марта по делу и коррупции и терроризму, призвал сторонников выходить на массовые акции протеста.

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«Сегодня Турция пережила великое предательство. Судебный процесс не является судом, это внесудебная казнь. Я призываю нашу нацию ответственно бороться за свои права. Это вопрос будущего нашей нации и наших детей», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Имамоглу призвал прийти на праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии для утверждения его кандидатуры на будущих выборах президента, а после этого собраться в Стамбуле напротив мэрии горда, а также выходить на митинги в других городах.

Как передавало ИА Регнум, Имамоглу был задержан 19 марта, что спровоцировало волну протестов по всей Турции. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель 21 марта сообщил, что у здания мэрии Стамбула собралось более 200 тыс. человек на митинг в поддержку мэра.

23 марта суд арестовал Имамоглу. Ему предъявлены обвинения в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции), а также в мошенничестве на торгах и взяточничестве. Его в тот же день доставили в тюрьму.

В рамках этого дела прокуратура потребовала ареста 61 человека. 23 марта под стражу уже был взят мэр расположенного в пригороде Стамбула района Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык.