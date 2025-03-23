Тегеран, 23 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Иран готов к ведению войны, но не стремится ее развязывать. Об этом 23 марта заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.

TASS /Iranian Army Office via ZUMA Press

«Мы всегда избегали войны. При этом мы полностью готовы к войне и не боимся ее. Но мы не хотим войны, и это очевидно», — передает его слова пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Министр уточнил, что на данный момент нельзя сказать, что путь дипломатии зашел в тупик, потому что альтернатива дипломатии — это война.

«Все страны стараются максимально использовать дипломатические средства. Но иногда война неизбежна», — подчеркнул Аракчи.

Отмечается, что Вашингтон и Тель-Авив также распространяют ложные представления о слабости Тегерана, однако республика надеется, что когда-нибудь страны будут придерживаться более разумного политического курса.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта Аракчи заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не будет возобновлен в нынешнем виде. Отмечается, что причиной стало значительное развитие Тегерана в этой отрасли, тем не менее ядерная сделка может остаться основой и моделью для переговоров по программе Ирана.

Ранее 7 марта президент США Дональд Трамп рассказал, что отправил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложение о переговорах по ядерной программе. Вашингтон рассматривает в качестве разрешения ситуации как военный, так и дипломатический путь, но отдает предпочтение переговорам, добавил американский лидер.

На это Хаменеи ответил, что Иран отказывается вести переговоры с США, так как Белый дом пытается навязать республике собственные интересы вместо решения проблемы. После этого Трамп пригрозил, что время для заключения сделки уходит.

21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из обещаний Тегерана не создавать ядерное оружие. Представитель Кремля уточнил, что все проблемы необходимо решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.