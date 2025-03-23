Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу временно отстранили от исполнения обязанностей главы города. Об этом 23 марта сообщило министерство внутренних дел Турции.

TASS /ABACAPRESS.COM

«Согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах под номером 5393, Имамоглу отстранен от исполнения обязанностей в качестве временной меры», — написало МВД в соцсети Х.

Такая же мера коснулась главы стамбульского муниципалитета Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка и главы района Шишли Эмрах Шахана. Их тоже арестовали в рамках уголовного дела против стамбульского мэра.

Как передавало ИА Регнум, Имамоглу арестовали 23 марта. Его обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), мошенничестве на торгах и взяточничестве. Суд отправил его под стражу, решив, что политик может попытаться сбежать и скрыть доказательства преступлений.

Имамоглу через соцсеть X призвал сторонников не унывать и не терять надежды. Он также заявил, что борется с «переворотом» против демократии. Прокуратура в общей сложности по делу чиновника потребовала арестовать 61 человека. 23 марта был отправлен под стражу мэр района Бейликдюзю в пригороде Стамбула.

Правоохранители задержали Имамоглу 19 марта, после чего в Турции началась волна протестов. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель 21 марта заявил, что на митинг у мэрии бывшей столицы собрались более 200 тыс. человек.