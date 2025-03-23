Исламабад, 23 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Армия Пакистана в ночь на 23 марта ликвидировала 16 исламистов, пытавшихся прорваться через границу со стороны Афганистана. Об этом сообщило Reuters.

TASS/PPI via ZUMA Press

В официальном заявлении армии сил Пакистана отмечается, что вооруженные люди пытались прорваться через границу в районе Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

«Наши войска эффективно вступили в бой и сорвали их попытку прорваться», — говорится в заявлени пакистанских вооруженных сил.

Военные отметили, что у исламистов в районе границы с Афганистаном имеются безопасные убежища. Официальный Кабул отвергает эти обвинения.

Инцидент произошел в момент, когда спецпредставитель Пакистана по Афганистану Садик Хан находился с двухдневным официальным визитом в Кабуле. Пакистанский политик отправился в Афганистан, чтобы обсудить двусторонние отношения и экономические вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан вооруженные исламисты совершили нападение на военизированную колонну. На трассе Нушки — Далбандин начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил один из автобусов колонны. По остальным транспортным средствам боевики открыли огонь. В результате семь человек погибли, еще 35 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Армия освобождения Белуджистана». С 2021 года вместе с «Республиканской армией Белуджистана» члены движения борются с федеральным правительством за автономию региона.