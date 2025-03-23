Белгород, 23 марта, 2025, 17:04 — ИА Регнум. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая в результате атаки украинского дрона на автомобиль погибла женщина, ее дочь серьезно пострадала. Об этом 23 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что дочь погибшей, которая вела машину, получила травматическую ампутацию ноги.

«Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — добавил Гладков.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автомобиль в хуторе Барилов Ракитянского района. В результате происшествия мужчина получил множественные осколочные ранения плеча, предплечья и ноги. Очевидцы помогли довезти его до Ракитянской ЦРБ.

Ранее, 23 марта, Гладков рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области 150 боеприпасами. При обстреле Краснояружского района 73 боеприпасами пострадал мужчина. В других района региона пострадавших нет.

Ранее, 22 марта, мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Краснояружского района Белгородской области. В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки его госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснояружском районе из-за удара беспилотника погиб водитель местного главы. Мужчина состоял в добровольной пожарной дружине и отправился к месту, где после взрыва загорелась сухая трава. В этот момент он попал под обстрел дронов.