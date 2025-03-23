Москва, 23 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. США не собираются совсем бросать Украину, однако намерены добиться прекращения конфликта и так или иначе заставить киевский режим пойти на мирное урегулирование кризиса. Такое мнение 23 марта высказал председатель комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Сенатор отметил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что европейским странам необходимо прекратить настраивать главу киевского режима Владимира Зеленского против мирного урегулирования, намекая, что военная помощь Украине будет поступать безо всяких условий. Уиткофф подчеркнул, что условием для оказания таковой должно быть продвижение к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Таким образом, США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее — или заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что слова Уиткоффа о том, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну являются главной мотивацией так называемого плана президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс 22 марта заявила, что техническая делегация США за день до переговоров с Россией может встретиться с украинской делегацией в Эр-Рияде. При этом, по ее словам, госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц не будут участвовать в этой встрече.

Следующие переговоры между представителями РФ и США состоятся в Саудовской Аравии 24 марта. Делегацию России на них возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Карасин 22 марта рассказал, что российская делегация едет на встречу с представителями США с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. Он подчеркнул, что в целом у представителей РФ боевой и конструктивный настрой на предстоящие переговоры.