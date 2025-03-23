Москва, 23 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Температура воздуха в Московской области в ночь на 24 марта местами опустится до минус 11 градусов, в Москве будет теплее — до минус 3–5 градусов. Об этом 23 марта сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам метеоролога, такие погодные условия связаны с тем, что столица находится под действием антициклона, центр которого близок к региону.

Он также отметил, что ночью будет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, и пообещал москвичам «вполне морозную ночку».

Как передавало ИА Регнум, 23 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о новом суточном рекорде атмосферного давления в Москве. Утром оно достигло отметки в 764,2 мм ртутного столба, что выше показателей 1943 года.

Леус 22 марта рассказал, что в последнюю неделю месяца в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По его словам, в понедельник, 24 марта, дождя или снега не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до –1…–3 °C, днем воздух прогреется до +11…+13 °C.