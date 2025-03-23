Вашингтон, 23 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Конфликт на Украине мог стать началом третьей мировой войны, но ситуацию частично удалось взять под контроль. Об этом 22 марта заявил президент США Дональд Трамп.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Подобные вещи могут привести к третьей мировой войне. Я думаю, что сейчас течение конфликта в какой-то степени под контролем», — заявил глава государства в интервью порталу OutKick.

Трамп отметил, что было бы здорово остановить конфликт, который забирает жизни солдат и мирных людей. Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях как с президентом России Владимиром Путным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Они обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Путин согласился на предложение американского лидера о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Агентство Bloomberg позднее написало, что администрация США планирует достичь соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, так как на это число выпадает праздник Пасхи. В Вашингтоне осознают, что добиться перемирия к этой дате будет сложно из-за сильного различия позиций сторон конфликта, отмечалось в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что остановить конфликт с киевским режимом невозможно без устранения его первопричин. Он указал на то, что Европа теперь намерена добавить к ним контингенты стран НАТО на украинской территории.