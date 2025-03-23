Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, арестованного в рамках дела о коррупции и терроризме, доставили в тюрьму Мармара в стамбульском районе Силиври, где будут содержать на время судебных разбирательств. Об этом 23 марта сообщил телеканал A haber.

Zuma/TASS Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

По информации журналистов, на подъездах к тюрьме стоят кордоны полиции, рядом находятся подразделения спецназа и автомобили с водометами. Правоохранители проверяют весь проезжающий транспорт, а также документы водителей и пассажиров.

Тюрьма Мармара (Мраморная тюрьма) была построена в 2008 году. Это самый современный в Турции исправительный комплекс строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, Имамоглу арестовали 23 марта. Его обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции), мошенничестве на торгах и взяточничестве. Суд отправил его под стражу, решив, что политик может попытаться сбежать и скрыть доказательства преступлений.

Имамоглу через соцсеть X (бывш. Twitter) призвал сторонников не унывать и не терять надежды. Он также заявил, что борется с «переворотом» против демократии.

Прокуратура в общей сложности по делу Имамоглу потребовала арестовать 61 человека. 23 марта уже был отправлен под стражу мэр района Бейликдюзю в пригороде Стамбула Мехмет Мурат Чалык.

Правоохранители задержали Имамоглу 19 марта, после чего в Турции началась волна протестов. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель 21 марта заявил, что на митинг у мэрии бывшей столицы собрались более 200 тыс. человек.