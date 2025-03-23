Таллин, 23 марта, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 млн евро. Об этом 23 марта сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на минобороны страны.

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«Украина передала на этой неделе официальный перечень военной продукции на 100 млн евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.

По данным ERR, запрошенная Украиной продукция будет в срочном порядке заказана у эстонских оборонных компаний.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта президент Финляндии Александр Стубб призвал страны вооружить Украину «до зубов», чтобы добиться сдерживания России. Он также предложил усилить давление на Москву новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.

В то же время европейские страны продолжают военную помощь Украине. Так, 17 марта Совет ЕС утвердил выплату Киеву очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млрд евро. 19 марта агентство Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи киевскому режиму в размере 3 млрд евро.