Мелитополь, 23 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Обстрелом артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции в Запорожской области киевский режим доказал, что не готов к мирным инициативам. Такое мнение 23 марта высказал губернатор региона Евгений Балицкий.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Ранее, 23 марта, ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. В результате обстрела без электричества остались более 11 тыс. абонентов.

«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям»,— сказал глава региона в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что режим, который сейчас царит на Украине, недоговороспособен. По его мнению, там сейчас всё решают «неуправляемые боевики».

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер оперативно отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

Однако в ночь на 19 марта ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае, из-за чего там начался крупный пожар. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Отмечалось, что ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей киевского режима, отметил он.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны. Дипломат подчеркнула, что украинские власти официально поддержали инициативу США о взаимном прекращении атак на объекты энергетики, но при этом продолжили бить по таким объектам на российской территории.