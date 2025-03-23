Вильнюс, 23 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Вандалы нанесли несколько надписей на забор российского посольства в Вильнюсе. Об этом 23 марта сообщило издание Delfi со ссылкой на департамент полиции Литвы.

Мария Швачко/ТАСС

Инцидент произошел накануне утром. Неизвестные красной и зеленой краской написали «Красная Армия» и «Идите домой».

Правоохранители зафиксировала факт нарушения общественного порядка. Были собраны материалы для дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Литвы 9 апреля задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание российского посольства в Вильнюсе. Всего было два эпизода — в ночь на 7 апреля и в ночь на 8 апреля. Следователи объединили их в одно дело, поскольку они касались одного здания. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.

В декабре 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о досудебных претензиях Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Дипломат добавила, что Москва собирается задействовать все возможные международные судебные механизмы против стран, осуществляющих на системной основе нарушение прав русских граждан.