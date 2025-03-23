Шанхай, Китай, 23 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Британский гонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Ferrari, и его напарник Шарль Леклер получили дисквалификацию по итогам Гран-при Китая. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба «Формулы-1».

TASS/AntoinexLapeyrex/xEveryxSecondxMediax Льюис Хэмилтон

Причиной случившегося стало нарушение регламента чемпионата: планка днища болида Хэмилтона оказалась тоньше допустимого уровня, а у машины Леклера обнаружили недовес. Отмечается, что представители команды не предъявили претензий стюардам, вынесшим окончательное решение о дисквалификации, и признали техническую ошибку.

Леклер приехал к финишу пятым, Хэмилтон — шестым. По итогам гонки на высшую ступень пьедестала поднялся Оскар Пиастри, выступающий за McLaren. Вторым пришел его сокомандник Ландо Норрис. Бронза принадлежит пилоту Mercedes Джорджу Расселлу.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Пиастри впервые в карьере занял первое место в квалификации Гран-при «Формулы-1». Второе место досталось Расселлу, третье — Норрису.

24 ноября прошлого года Ферстаппен досрочно победил в чемпионате мира по автогонкам сезона 2024 года и стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».

27-летний нидерландский гонщик завоевал четвёртый титул чемпиона в одной команде, на 22-м этапе соревнований в Лас-Вегасе он довёл количество очков до 403, придя пятым на финиш.