Вашингтон, 23 марта, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Администрация США планирует достичь соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, так как на это число выпадает праздник Пасхи. Об этом 23 марта заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Александр Река/ТАСС

«Белый дом стремится к соглашению о перемирии к 20 апреля, которое в этом году является Пасхой как в западной, так и в православной церквях, но признает, что сроки могут сместиться», — говорится в материале.

По данным издания, в Вашингтоне осознают, что добиться перемирия к этой дате будет сложно из-за сильного различия позиций сторон конфликта. Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз на вопрос о возможных сроках начала перемирия заявил, что американская администрация не хочет, чтобы подобную информацию публиковали в СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Путин согласился на предложение американского лидера о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Трамп, комментируя телефонный разговор с Путиным, заявил, что дискуссия получилась очень рациональной. Он также заявил, что хочет прекращения боевых действий, чтобы люди перестали погибать.