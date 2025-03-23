Пермь, 23 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Устроивший 20 сентября 2021 года массовый расстрел в стенах Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров стал первым россиянином, получившим пожизненный срок за атаку на вуз.

Андрей Никонов/РИА Новости Тимур Бекмансуров

В результате действий Бекмансурова погибли шесть человек, в том числе четверо студентов, еще 60 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, и в больнице ему ампутировали ногу.

Суд обязал Бекмансурова выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 млн рублей, вузу — 275 тыс. рублей, владельцам поврежденных автомобилей — 70 тыс. рублей. Первые три года Бекмансуров провел в одной из тюрем Челябинской области.

«Такое существо никогда не должно выйти на свободу. Не должно иметь возможность общаться с кем бы то ни было, чтобы не нести свои мысли в этот мир, потому что у него всегда найдутся такие же последователи, которые также совершат подобные ужасающие деяния», — привела слова отца погибшего студента Ярослава Арамелева Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в материалах уголовного дела отмечается, что Бекмансуров для совершения массового убийства выбрал день, когда в вузе будет наибольшее число студентов. Он стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших, и понимал, что стрельба неминуемо приведет к многочисленным жертвам.

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Он признал вину, раскаялся и попросил не приговаривать его к пожизненному сроку. В январе 2024 года он обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде России. В мае Верховный суд отклонил жалобу Бекмансурова, признав законным решение о назначении ему пожизненного срока.