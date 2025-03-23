Москва, 23 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Свыше 50 тыс. человек в секторе Газа погибли в результате боевых действий с момента нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Об этом 23 марта заявило агентство Associated Press со ссылкой на минздрав.

Хасан Алзаанин/ТАСС

Отмечается, что 50 021 палестинец числится погибшим, еще более 113 тыс. получили ранения. Кроме того, 673 человека погибли после возобновления Израилем ударов по сектору Газа.

«В результате израильских ударов по южной части сектора Газа за ночь и воскресенье [23 марта] погибли по меньшей мере 26 палестинцев, в том числе политический лидер ХАМАС [Салах аль-Бардавиль], а также несколько женщин и детей. <…> Израиль возлагает вину за гибель мирных жителей на ХАМАС, поскольку тот действует в густонаселенных районах», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа и атаковала объекты движения на территории анклава. Затем израильские военные начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, чтобы расширить буферную зону и сформировать барьер между северной и южной частями. Глава минобороны Израиля Исраэль Кац также отдал приказ военным занять там дополнительные районы.

23 марта ЦАХАЛ начала наземную операцию возле северного города Бейт-Хануна. В тот же день телеканал Al-Aqsa сообщил, что в результате ракетного удара израильской армии погибли член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его жена в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси. Также не менее 20 палестинцев погибло при воздушной атаке по сектору Газа в этот день.