Сана, 23 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Бойцы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом 23 марта рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетные войска вооруженных сил <…> нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо [Тель-Авив]», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, хуситы использовали для удара гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

Военный представитель движения добавил, что бойцы хуситов также провели очередную атаку на авианосную группу USS Harry Truman ВМС США в Красном море, использовав для этого ракеты и беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морских сил хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.

До этого, 20 марта, Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли серию авиаударов по объектам «Ансар Аллах» в провинции Эль-Ходейда в западной части Йемена. Уточнялось, что было нанесено не менее четырех ударов.

Американские военные с 15 марта начали масштабную операцию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесли удары по западным районам этой страны. Позднее, 16 марта, движение атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море. Затем, 17, 18 и 20 марта, хуситы также атаковали американский авианосец с помощью ракет и беспилотников.