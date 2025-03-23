Москва, 23 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Российским властям следует проанализировать перспективы использования криптовалют, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил о формировании стратегического криптовалютного резерва. Об этом 23 марта сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Он назвал криптовалюты в какой-то мере посягательством на суверенные права эмиссионного центра государства.

«Это для любой страны очевидно, и центральный банк любой страны не хочет такой конкуренции, когда он не контролирует эмиссию и эмиссионных центров несколько становится. Но вроде давно согласились с тем, что в трансграничных расчетах крипту можно использовать», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Шохин подчеркнул, что в условиях антироссийских санкций, которые ограничивают платежно-расчетные операции для российских экономических субъектов, криптовалюта стала одним из инструментов проведения платежей.

«Ну а после того, как Трамп заявил, что теперь США станут криптостолицей мира и уже запасы в крипте накапливают, так сказать, ну как минимум в эфириуме и биткоинах, нам надо тоже как-то смотреть — как, с одной стороны, осторожно подходить, чтобы действительно не создавать несколько эмиссионных центров, а с другой стороны — те же трансграничные расчеты (проводить), и использование цифровых финансовых активов», — высказал мнение глава РСПП.

Он добавил, что криптовалюта — это не альтернативная валюта, а альтернативная система платежно-расчетных отношений, которая может быть завязана на национальных валютах.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что планирует превратить Соединенные Штаты в сверхдержаву в сфере производства и в «столицу мира» для искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют. Он также призвал международные компании переносить производство в США, пообещав сделать для них одни из самых низких налогов в мире.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, это также относится к используемой для внешнеторговых расчетов «в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» валюте.

8 августа Путин подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Позднее правительство РФ утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы, а физические лица могут заниматься майнингом с учетом ограничений на использование электроэнергии.