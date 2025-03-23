Киев, 23 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Киеве завершится 24 марта в целях экономии газа. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Zuma/TASS

«Такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления. А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что социальные учреждения пока что будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей. По словам Кличко, в прошлом году отопление отключили лишь на несколько дней позже, чем в текущем.

Мэр отметил, что на завершение работы отопительной системы потребуется около недели.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы имеющей место готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

5 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с США о поставках природного газа в ЕС. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева стать хабом для поставок топлива в страны Европы.