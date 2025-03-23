Ростов-на-Дону, 23 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. На территории падения беспилотников в Ростове-на-Дону и трех районах Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 23 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Telegram-канал Юрия Слюсаря

«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в доме по улице Горсоветской повреждено 31 окно в 16 квартирах. Специалисты провели оценку в месте разрушения стены, угрозы обрушения нет. Одного из раненых после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой, второй еще находится в больнице.

В Сальске повреждены окна в магазине «Изумруд», в художественном музее и одной из квартир дома по ул. Ленина. На месте падения дрона на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. Пострадавших нет.

В Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Обошлось без пострадавших.

В Морозовском районе беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехал 42-летний житель Москвы, возвращавшийся домой из Краснодарского края. Водитель погиб. Слюсарь пообещал оказать его семье материальную помощь.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области — Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском.

21 марта два человека пострадали при атаке украинского дрона на один из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. 36-летний мужчина находится в реанимации, 33-летней женщине помощь оказали амбулаторно.

В ночь на 22 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. В Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.

На трассе Морозовск — Цимлянск в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб человек.