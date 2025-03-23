Москва, 23 марта, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Налаженные между Россией и США контакты позволяют им вести обмен информацией по актуальным вопросам в оперативном порядке. Об этом 23 марта рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили желание продолжать контакты в случае необходимости, кроме того, были налажены контакты по линии команд двух стран.

«Это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта Песков заявил, что потенциал взаимного сотрудничества России и США трудно переоценить. Он отметил, что, невзирая на отсутствие согласия по каким-либо вопросам, двум странам не стоит отказываться от взаимной выгоды.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин и Трамп могут вновь созвониться в случае, если киевский режим не будет выполнять договоренности.

Президент США ранее в этот же день указал, что считает рациональным свое общение с российским лидером. По словам Трампа, он «очень хорошо знает» Путина.

Вечером 18 марта президент России Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. При этом, говоря о возможности перемирия, Путин назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.