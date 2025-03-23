Париж, 23 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Французская журналистка Наташа Рей, осужденная за заявление, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на приговор. Об этом 23 марта заявил ее адвокат Франсуа Данглеан.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — процитировали его «Известия».

Адвокат также пообещал вечером в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter) сообщить подробности иска.

Как передавало ИА Регнум, Рей и ряд других деятелей распространяли информацию о том, что Брижит Макрон изначально была мужчиной, а потом сменила пол. Жена Макрона, ее дети и брат подали судебный иск, требуя компенсации, но жалоба была отклонена в марте 2023 года.

В сентябре 2024 года суд признал Рей, а также называющую себя ясновидящей Амандину Рой виновными в распространении ложных слухов о поле первой леди Франции. Их приговорили к штрафу в €500 условно, а также обязали выплатить компенсацию в размере €8 тыс. жене Макрона и €5 тыс. ее брату Жан-Мишелю Тронье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот приговор примером того, как во Франции наказывают журналистов, которые пытаются выяснить интересующие их вопросы. При этом данная тема не касается России, отметила дипломат.