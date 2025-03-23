Москва, 23 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Большинство сервисов провайдера домашнего интернета Lovit работает в штатном режиме, но некоторые клиенты еще могут испытывать трудности. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В настоящее время большинство сервисов работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты все еще могут испытывать технические трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам, при этом безопасность системы усилена.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта абоненты Lovit в Москве, Подмосковье и Ленинградской области начали массово жаловаться на отсутствие интернета. Больше всего жалоб поступало с трех до девяти часов вечера.

22 марта компания Lovit сообщила, что отражает массированную DDoS-атаку. Роскомнадзор подтвердил эту информацию. В ведомстве уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в отражении кибератаки.

Позднее провайдер сообщил, что доступ к Сети у всех абонентов восстановлен. В компании отметили, что сумма компенсации будет зависеть от продолжительности технических неполадок, и посоветовали абонентам перезагрузить роутер, если проблемы с выходом в интернет сохраняются.