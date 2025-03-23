Флорида, США, 23 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. В воздушном пространстве над Флоридой военный самолет Соединенных Штатов Америки столкнулся с роем неопознанных летающих объектов (НЛО), окруживших его. Об этом 23 марта сообщил портал Ufosightingsdaily. com.

F-22_Raptor

Вскоре после инцидента в интернете появилась аудиозапись разговора пилота с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS), который зафиксировал эту необычную ситуацию.

Пилот рассказал, что увидел несколько ярко светящихся шаров, из-за которых в системе связи появились значительные помехи. Согласно записи разговора, вокруг самолета также появилось странное свечение. Для оценки ситуации на место инцидента направили воздушное судно Lockheed AC-130 Spectre, которое, по данным портала, специализируется на отслеживании подобных событий.

Военные структуры США пока не давали официальных комментариев об инциденте. При этом самолет, столкнувшийся с НЛО, успешно вернулся на свою военную базу без каких-либо повреждений.

Ранее, 17 марта, аэропорт турецкого города Газиантепа вечером временно прекратил вылет и прием самолетов из-за светящегося НЛО. Отмечается, что радары не смогли определить, что это за объект, но эксперты полагают, что это мог быть беспилотник. Спустя время воздушная гавань возобновила работу.

В 2018 году в Сети появилось видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом. Рассекреченная запись сделана еще в 2015 году у Восточного побережья США на высоте 7,5 км. Специалисты США, изучавшие полученные данные, не смогли определить происхождение летающего объекта.