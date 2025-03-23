Санкт-Петербург, 23 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Экс-начальник управления собственной безопасности ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев объявлен в розыск по делу об организации незаконной миграции. Об этом 23 марта заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В сети Интернет сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. Указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент мужчина скрывается от правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, Васильев также объявлен в розыск.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин был осужден на шесть лет и шесть месяцев колонии по делу об организации незаконной миграции. Суд признал виновными экс-замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова и двух предпринимателей — Виталия Абрамова и Андрея Школьникова.

5 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что около 700 тыс. иностранцев к концу 2024 года незаконно находились на территории РФ. Им была дана возможность до 30 апреля урегулировать свой статус, в противном случае их ожидает выдворение из страны.

В тот же день президент РФ Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов пресекать каналы нелегальной миграции, а также использовать инструменты миграционного контроля. Он подчеркнул, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, а приоритетом являются безопасность общества, граждан и сбережение российской культурной идентичности.