Москва, 23 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Европа стремится усугубить конфликт на Украине, хотя в ее интересах мирное урегулирование кризиса. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Парадоксально: Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно, собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, как они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины», — отметил он в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков также указал на планы Брюсселя направить €800 млрд на перевооружение ЕС. У него вызывает недоумение, что европейцы думают, где найти такую сумму на милитаризацию, а не на здравоохранение или развитие инфраструктуры. Также они очень озабочены тем, чтобы как можно больше передать оружия киевскому режиму.

«Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом он считает, что рано или поздно к Европе к власти придут политики с пониманием будущего. И они увидят необходимость в добрососедстве с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта информационное агентство DPA сообщило, что лидеры стран ЕС одобрили предложенную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен программу по милитаризации на €800 млрд. Эту сумму планируют найти в течение следующих пяти лет. Нужные средства планируют получить за счет займов.

Песков 20 марта отметил, что планы Брюсселя по перевооружению резко отличаются от настроя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые стремятся к мирному урегулированию. Он также отметил, что Евросоюз уже превратился в партию войны.