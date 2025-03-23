Москва, 23 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Дропперов, услугами которых мошенники пользуются для вывода и обналичивания украденных денег, по схемам действий можно разделить на три основных типа. Информация об этом содержится в материалах Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Дропы — основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик», — процитировало 23 марта выдержку «РИА Новости».

Уточняется, что транзитник, получив деньги на карту, переводит их по выданным куратором реквизитам. Заливщик получает наличку на руки от курьеров и через банкоматы вносит их на указанные счета и карты. Наконец, обнальщик получает некие суммы на свою карту, после снимает через банкомат. Затем обычно деньги забирают курьеры, но бывает и так, что сам дроппер доставляет их в другие регионы, отметили в ЦБ РФ.

Также в отношении дропперов специалисты используют термин «разводные и неразводные дропы». Первый применяется к тем, кто оказывается участником незаконных махинаций, не понимая этого. Вторые выбирают такую деятельность целенаправленно.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале зампредседателя Банка России Ольга Полякова отметила, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Людей привлекает «легкий» способ получить деньги, а привлечение к подобному заработку иностранцев отражает трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки приезжих, добавила она.

Генпрокуратура РФ сообщила, что за 2024 год с дропперов взыскали примерно 1,5 млрд рублей. Число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.