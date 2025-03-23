Вашингтон, 23 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Управление Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует ограничить церемонию празднования рекордного гола российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина семью минутами. Об этом 23 марта сообщает инсайдер Крис Джонстон.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

«Будет церемония в режиме реального времени. Но они собираются ограничить церемонию семью минутами. Задержка состоится в любом матче, в котором Овечкин наконец достигнет этого», — сообщил Джонстон в подкасте на YouTube-канале The Steve Dangle Podcast.

Он также подчеркнул, что отдельная церемония, приуроченная к достижению Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки, не предусмотрена. По словам инсайдера, празднование заброшенной шайбы может продлиться немного дольше обычного, однако не будет отмечаться особым образом.

«Но когда он побьет рекорд, забросит шайбу под номером 895, то будет нечто», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Овечкин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Филадельфия Флайерз». После этого в активе 39-летнего российского хоккеиста стало 888 голов, что позволило ему сократить отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) по забитым шайбам в лиге до шести 6 голов. Также победный гол российского капитана «Кэпиталз» обеспечил его команде досрочный выход в плей‑офф Кубка Стэнли.