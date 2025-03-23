Москва, 23 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по культуре и искусству и вручит премии молодым деятелям культуры. Об этом 23 марта сообщил журналист Павел Зарубин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Также глава государства планирует провести заседание наблюдательного совета «Движения первых» и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Кроме того, в планах президента поездка в один из регионов. При этом не уточняется, в какой именно.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Путин вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил их и поблагодарил за служение своему делу. Искусство и просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма, отметил президент.

Путин также заявил, что Россия занимает второе место в мире в списке самых читающих стран. По количеству времени, затрачиваемому на чтение, лидирует Китай, замыкает тройку Испания, добавил российский лидер.