Белгород, 23 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области 150 боеприпасами. Об этом 23 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«В Белгородском районе поселки Дубовое и Октябрьский, села Отрадное и Толоконное подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 34 снаряда, и атакам трех беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО. Без разрушений и пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Кром того, ВСУ атаковали Борисовский район. В селе Березовка украинские военные с дрона сбросили два взрывных устройства, в результате чего был уничтожен легковой автомобиль. Валуйский округ противник атаковал 13 беспилотниками.

«В городе Валуйки поврежден коммерческий объект, также загорелась сухая трава — пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы, в селе Казначеевка повреждено частное домовладение. Ночью в селе Долгое после сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории частного домовладения загорелась надворная постройка», — рассказал Гладков.

Губернатор также отметил, что по Волоконовскому району выпустили десять боеприпасов и три беспилотника. В результате в селе Тишанка были повреждены частное домовладение и две надворные постройки, кроме того, огонь уничтожил два частных дома и одну хозяйственную постройку.

На Грайворонский округ ВСУ направили 23 боеприпаса и 11 беспилотников, в поселке Чапаевский были повреждены автомобиль и частный дом. Еще 73 боеприпаса выпустили по Краснояружскому району. В результате обстрела пострадал мужчина.

Над Старооскольским городским округом силы ПВО сбили один дрон. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 10 боеприпасов и 11 беспилотников, в городе Шебекино повреждена линия электропередачи, в хуторе Балки — частный дом.

Ранее, 22 марта, мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Краснояружского района Белгородской области. В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки его госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснояружском районе из-за удара беспилотника погиб водитель местного главы. Мужчина состоял в добровольной пожарной дружине и отправился к месту, где после взрыва загорелась сухая трава. В этот момент он попал под обстрел дронов.