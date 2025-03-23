Папа Римский Франциск впервые после болезни показался на публике
Ватикан, 23 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск впервые с момента своей госпитализации 14 февраля появился перед верующими на балконе римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения. Прямую трансляцию этого 23 марта вел портал Vatican News.
Перед больницей собрались сотни верующих, также в это же время несколько сотен людей собрались на площади Святого Петра в Ватикане, на которой шла трансляция из больницы на больших экранах.
«Спасибо всем», — заявил понтифик, голос которого ослаб после интенсивной кислородной терапии. После этого Франциска выписали из больницы.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта близкий к папе Римскому аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес рассказал, что Франциску придется заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом он опроверг слухи о возможной отставке понтифика, уточнив, что тот хочет посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».
Ранее, 19 марта, служба печати Святого престола сообщила о значительном улучшении состоянии папы Римского и прекращении ИВЛ. Вместе с тем, в тот момент врачи оценивали состояние 88-летнего Франциска как критическое.
Перед этим, 7 марта, понтифик впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив их за молитвы. Запись была включена на молебне за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.
Франциска госпитализировали 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у понтифика была диагностирована двусторонняя пневмония, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания из-за чего потребовалось дальнейшее лечение. В 2024 году папа Римский уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Франциск страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.