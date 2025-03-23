Ватикан, 23 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск впервые с момента своей госпитализации 14 февраля появился перед верующими на балконе римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения. Прямую трансляцию этого 23 марта вел портал Vatican News.

Domenico Stinellis/AP/TASS Папа Римский Франциск

Перед больницей собрались сотни верующих, также в это же время несколько сотен людей собрались на площади Святого Петра в Ватикане, на которой шла трансляция из больницы на больших экранах.

«Спасибо всем», — заявил понтифик, голос которого ослаб после интенсивной кислородной терапии. После этого Франциска выписали из больницы.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 марта близкий к папе Римскому аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес рассказал, что Франциску придется заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом он опроверг слухи о возможной отставке понтифика, уточнив, что тот хочет посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».

Ранее, 19 марта, служба печати Святого престола сообщила о значительном улучшении состоянии папы Римского и прекращении ИВЛ. Вместе с тем, в тот момент врачи оценивали состояние 88-летнего Франциска как критическое.

Перед этим, 7 марта, понтифик впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив их за молитвы. Запись была включена на молебне за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциска госпитализировали 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у понтифика была диагностирована двусторонняя пневмония, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания из-за чего потребовалось дальнейшее лечение. В 2024 году папа Римский уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Франциск страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.