Лондон, 23 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. На Украине скопилось огромное количество оружия, и власти допустили его бесконтрольное обращение, из-за чего это стало угрозой для всего мира. Статью с таким предупреждением опубликовала британская газета The Times.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Украина импортирует больше вооружений, чем любая другая страна, и переживает революцию в сфере огнестрельного оружия. Никто не знает, сколько оружия в стране. То, что случится с ним после <конфликта>, повлечет серьезные последствия во всем мире», — говорится в материале от 22 марта.

По информации издания, на Украине сложилась неразбериха с законодательством по обороту оружия, чем многие пользуются. Журналисты посетили оружейный магазин в центре Киева, там в том числе продавали автоматы Калашникова, американскую снайперскую винтовку Barrett M82 и турецкие дробовики. На оформление документов для покупки уходит около месяца.

Также одним из способов вооружится стало наградное оружие. По закону, это может быть только пистолет, но чиновники активно злоупотребляют этой лазейкой, отметила газета. Кроме того, многие украинцы ходят с незарегистрированным оружием, прячут на дачах и гаражах в том числе гранатометы и даже танки.

Эксперт по проблеме незаконного оборота вооружений Брайан Ли сообщил изданию, что на Украине нет политики по разоружению и интеграции в общество ветеранов боевых действий. Кроме того, на Балканах есть коридоры по транзиту оружия в Западную Европу.

В статье также отметили, что даже небольшая вооруженная группа украинцев, вовлеченная в преступную деятельность, может стать источником больших проблем в Европе.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин еще в ноябре 2023 года предупреждал, что Украина продает оружие радикальным движениям на Ближнем Востоке. При этом оттуда оружие потом распространяется по всему миру.

Американский журналист Такер Карлсон 2 марта 2025 года заявил, что киевский режим перепродает на черном рынке полученное от США вооружение, запрашивая за него пятую часть от реальной цены. По его информации, с Украины оружие получили мексиканские наркокартели и исламистские радикалы на Ближнем Востоке.

21 марта издание Journal du Niger написало, что на позициях террористов в Нигере нашли украинские минометы М120 «Молот». Боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (джихадисткая вооруженная группировка, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) несколько дней обстреливали из них позиции правительственных войск страны в регионе Тиллабери.