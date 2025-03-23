Москва, 23 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Муниципальные выборы 23 марта проходят в четырех регионах России: Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае и Волгоградской области. О том, как проходит голосование, сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Евгений Земцов/РИА Новости

В Якутии 23 марта проходят досрочные выборы главы сельского поселения Рассолодинский наслег Мегино-Кангаласского улуса (района). Избирательный участок открылся в 08:00 по местному времени (02:00 мск). В помещении избирательной комиссии досрочно проголосовали 25 избирателей, или 7% от общего числа.

Всего в выборах участвуют 357 жителей. По состоянию на 15:00 по местному времени (09:00 мск) явка составила 43,13% — проголосовали 154 избирателя. Как сообщил член общественной палаты Якутии, электоральный эксперт Николай Барамыгин, в состав избирательной комиссии входят пять человек, в том числе один — от партии «Единая Россия». Остальных выбрали собрания избирателей по месту жительства и на работе. От кандидатов был назначен один наблюдатель, от республиканского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — три наблюдателя, от общественной палаты региона — два наблюдателя.

«Избирательный участок оснащен кабинками для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками. Оборудованы места для наблюдателей. Для хранения бюллетеней и другой избирательной документации имеются металлические сейфы. На участке ведется видеофиксация», — рассказала Барамыгин.

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) 23 марта проходят досрочные выборы главы городского поселения Куминский в Кондинском районе. Досрочно проголосовали 88 избирателей (4,96%). Всего в списки включено 1774 избирателя. К полудню явка составила 469 избирателей (26,44%).

По словам руководителя Высшей школы права Югорского госуниверситета, председателя исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов РФ Станислава Розенко, в состав избирательной комиссии входят представители партий «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», Партии пенсионеров, КПРФ и ЛДПР. На участке присутствуют наблюдатели от общественной палаты Югры, «Единой России», КПРФ.

«Единственный избирательный участок расположен в здании школы: это просторное помещение. Тайна голосования обеспечивается, имеются информационные материалы, оборудовано место для наблюдателей», — рассказал Розенко.

В Югре также проходят выборы главы сельского поселения Сибирский в Ханты-Мансийском районе. Открыты три избирательных участка. Досрочно проголосовали 143 избирателя (15,94%), всего в списках избирателей 897 человек. К полудню явка составила 372 избирателя (41,38%).

«Избирательные участки располагаются в школах и доме культуры. Участки просторные, тайна голосования обеспечивается, имеются информационные материалы, оборудовано место для наблюдателей», — отметил Розенко.

В Алтайском крае выборы 23 марта проходят в двух районах. В Баевском выбирают главу Верх-Пайвинского сельсовета. Открыто два избирательных участка. 17 избирателей (4,56%) проголосовали досрочно. Всего в избирательных списках избирателей 373 человек. Явка по состоянию на 15:00 по местному времени (11:00 мск) составила 150 человек. То есть проголосовало 40,21% избирателей. По словам члена общественной палаты Алтайского края, электорального эксперта Юрия Овиденко, на участках присутствуют общественные наблюдатели.

В Бурлинском районе идут дополнительные выборы депутата сельского собрания депутатов Ореховского сельсовета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. Досрочно проголосовали девять человек (23,68%), всего в списках 38 избирателей. Явка на 15:00 составила 20 человек — это 52,63% от числа избирателей.

Как отметил Овиденко, на участках есть кабины для тайного голосования и стационарные и переносные урны. Помещения для голосования оборудованы таким образом, чтобы места для выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов избирательной комиссии.

«В помещениях для голосования либо непосредственно перед ним за 10 дней до дня голосования был оборудован информационный стенд, на котором размещена информация о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня, требования законодательства, предусматривающие ответственность за нарушение избирательных прав граждан, а также сведения об участковой избирательной комиссии», — рассказал эксперт.

В Волгоградской области выборы также проходят в двух районах. В Старополтавском муниципальном районе выбирают главу Верхневодянского сельского поселения. По состоянию на 10:00 мск явка составила 25 человек, или 5,9%, общее число зарегистрированных избирателей составляет 422 человека.

Как отметил член общественной палаты Волгоградской области, электоральный эксперт Антон Лукаш, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса (семь человек) представлены ЛДПР, «Справедливой Россией», «Единой Россией» и КПРФ.

В Котельниковском муниципальном районе проходят досрочные выборы главы Захаровского сельского поселения. Явка на 10:00 мск составила 28 избирателей (7,3%), общее число зарегистрированных избирателей — 384.

Как отметил Лукаш, на участках соблюдены условия для голосования и наблюдения за выборами, обеспечены тайна голосования и сохранность документации, есть необходимые информационные материалы. На каждом из избирательных участков работают по два наблюдателя от общественной палаты Волгоградской области.

«На момент открытия на участках наблюдатели от партий и кандидатов, а также СМИ, не присутствуют. Досрочно проголосовавших нет», — сообщил Лукаш.

Он добавил, что весь день выборов на площадке общественной палаты региона действует общественный штаб по наблюдению. В него входят члены общественной палаты, участники общественных организаций, три эксперта НОМ и представители Корпуса «За Чистые выборы», а также политологи, юристы в области избирательного права, журналисты.

«Члены штаба занимались подготовкой наблюдателей, а также находятся с ними в постоянном контакте для сбора актуальной информации о том, как проходит процесс голосования. Ход голосования и деятельность штаба отражается на медиаресурсах общественной палаты Волгоградской области, страницах соцсетей экспертного сообщества НОМ», — рассказал Лукаш.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта муниципальные выборы прошли в Северной Осетии, Забайкальском крае, Кировской, Самарской областях. В Моздокском районе Северной Осетии досрочные выборы главы Калининского сельского поселения выиграл Шамиль Шамурзаев. В Забайкальском крае на выборах главы сельского поселения Шилко-Заводского в Сретенском муниципальном районе победил кандидат от «Единой России» Павел Смирнов.

В Кировской области на дополнительных выборах депутатов думы муниципального образования Гирсовское сельское поселение в Юрьянском районе победу одержали четыре кандидата от «Единой России». В Сызрани Самарской области дополнительные выборы депутата думы по одномандатному избирательному округу №18 выиграла кандидат от «Единой России» Яна Гурина.

Кроме того, досрочные выборы главы сельского поселения Железнодорожного в Шекснинском муниципальном районе прошли в Волгоградской области. Победу одержала кандидат-самовыдвиженец Екатерина Губичева.