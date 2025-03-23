Москва, 23 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Потенциал для взаимного сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами Америки трудно переоценить. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы действительно считаем, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях трудно переоценить между нашими двумя странами», — отметил он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на несогласия по каким-либо вопросам, стороны не должны отказываться от взаимной выгоды.

«Так говорит здравый смысл», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Вашингтон кардинально сменил риторику с приходом нового президента США Дональда Трампа и его команды и новый подход Москве импонирует гораздо больше. Он подчеркнул, что сейчас администрация США говорит о мире, о перспективах экономического сотрудничества.

«Для них, конечно, самое главное — это выгода Америки. И новая администрация говорит о сделках», — подчеркнул представитель Кремля.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. По итогам этих переговоров американский лидер допустил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после перемирия на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин и Трамп в ходе разговора согласились, что у сотрудничества РФ и США есть большой потенциал. По ее словам, это включает в себя в том числе «огромные экономические сделки» после завершения украинского конфликта.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум 19 марта заявил, что ключевой смысл состоявшихся телефонных переговоров между Путиным и Трампом заключается в продолжении диалога глав государств после шквала вранья и фейков о России в период правления бывшего президента США Джо Байдена.

Песков 19 марта заявил, что на следующих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии ожидается достаточно насыщенная повестка дня.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли первые за несколько лет российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран. Помимо этого, на них обсуждалась тема Украины.